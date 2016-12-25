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Потухший вечный огонь в селе Афанасьево Курской области

Автор: Дата публикации: 25.12.2016 17:09

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Время события: 25.12.2016 00:00
Место события: Курская область, Обоянскиий район, с. Афанасьево

Очередной тупик, денег нет. Наверное деньги будут когда примут закон о тунеядстве по аналогии с Лукашенко, тогда Курская область преуспеет так как очень значительная часть жителей, уже даже и женщины вынуждены ездить на заработки в другие регионы. потому что в Курской область денег нет.

Хотелось бы выразить соболезнование родственникам погибшего посла, родственникам людей погибших в авиакатастрофе, а так же родственникам и жертвам массового убийство людей отравившихся настойкой боярышника, жаль только то что внимание к проблеме может привлечь только такое массовое горе людей, хотя каждый день в стране погибают сотни людей по той же причине и никому до них нет дела.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77093

Рубрика: Общество / вечный огонь Курская область Обоянскиий район Афанасьево 

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