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Пешеходные зоны в центре Москвы огородили бетонными плитами

Автор: tim777 Дата публикации: 25.12.2016 17:44

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Время события: 25.12.2016 14:00
Место события: Москва, ЦАО, Климентовский переулок

В пешеходных зонах столицы стали устанавливать бетонные плиты в качестве ограждений горожан от транспорта.

Так, в центре Москвы в пешеходной зоне бетонные плиты разделили автомобилистов на Пятницкой улице и прохожих и посетителей рождественской ярмарки в Климентовском переулке.

Данные меры связаны с вопросами обеспечения безопасности горожан. Поводом для данных мер послужил недавний теракт в Германии, где грузовик беспрепятственно заехал на пешеходную зону и стал давить прохожих. В результате теракта 12 человек погибло.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77094

Рубрика: Общество / Москва безопасность ярмарка ЦАО ограждение Замоскворечье горожане пешеходная зона бетонные плиты 

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