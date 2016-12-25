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Цветы у здания Министерства обороны РФ

Автор: tim777 Дата публикации: 25.12.2016 17:44

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Время события: 25.12.2016 15:25
Место события: Москва, ЦАО, Фрунзенская набережная, д. 22

Обстановка у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в настоящее время спокойная.

Напротив здания дежурят съёмочные группы центральных каналов.

У памятников перед зданием появились первые цветы и свечи.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77095

Рубрика: Прочее / Москва авиакатастрофа ЦАО обстановка Министерство обороны РФ 

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