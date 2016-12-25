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Горожане несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова

Автор: tim777 Дата публикации: 25.12.2016 17:44

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Время события: 25.12.2016 15:45
Место события: Москва, ЦАО, Земледельческий переулок

25 декабря ранним утром пришло сообщение об авиакатастрофе пассажирского самолета Ту-154.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта в Сочи. Согласно информации Минобороны, на борту находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля им. А.Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. В 1,5 км от берега в Сочи найдены фрагменты корпуса лайнера, поиски продолжаются.

К зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова москвичи несут цветы и зажигают поминальные свечи.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77096

Рубрика: Общество / Москва цветы ансамбль Ту-154 авиакатастрофа погибшие ЦАО акция памяти Хамовники обстановка горожане поминальные свечи Валерий Халилов 

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