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Журналисты телеканала "Звезда" рассказали о погибших в авиакатострофе коллегах

Автор: Sargo Дата публикации: 25.12.2016 17:48

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Время события: 25.12.2016 17:36
Место события: Москва, СВАО, Проспект мира, 32

Журналисты телеканала "Звезда" рассказали о погибших в авиакатострофе журналистах.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77097

Рубрика: Общество / Москва СВАО журналисты скорбь телеканал Звезда 

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