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Москвичи несут цветы к зданию телеканала "Звезда" в знак скорби по погибшим журналистам

Автор: Sargo Дата публикации: 25.12.2016 17:59

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Время события: 25.12.2016 17:36
Место события: Москва, СВАО, Проспект мира, 32

Москвичи несут цветы к зданию телеканала "Звезда" в знак скорби по погибшим журналистам.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77099

Рубрика: Общество / Москва СВАО журналисты несут цветы 

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