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Улётный автобус на острове Русский. Пол часа спустя

Автор: Левчук Сергей Дата публикации: 25.12.2016 18:22

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Время события: 25.12.2016 15:50
Место события: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский

Улётный автобус на острове Русский. Пол часа спустя, как из него вышли пассажиры. Движение по дорогам о. Русский, в некотором смысле можно назвать экстремальным, так как дороги после снегопада почистили, но не должным образом. Лёд под снегом дает о себе знать в самый не подходящий момент , особенно не желательным моментом является едущий по дороге рейсовый автобус с людьми, который при прохождении данного участка съехал в кювет и не смог продолжить движение по маршруту, а вынужден был ждать сторонней помощи.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77100

Рубрика: «Реакция на репортажи» / автобус Владивосток Приморский край о. Русский 

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