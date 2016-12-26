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С 26 декабря на 206-ти улицах Москвы вводится платная парковка

Автор: Max_019 Дата публикации: 25.12.2016 19:44

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Время события: 24.12.2016 11:44
Место события: Москва, СВАО, ул. Хачатуряна, ул. Гостиничная, ул. Станционная

С 26 декабря 2016 года в 47 районах Москвы будет проведено точечное расширение зон платной парковки. Расширение коснётся 206 улиц – это 4% от общего числа улиц столицы.

В основном, платной станет парковка на подступах к ряду станций метро: «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская» и МЦК («Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад», «Хорошево»).

Зона платной парковки будет расширена и в других местах «наибольшего притяжения автомобилей»: в частности, такие парковки появятся у торговых и бизнес-центров «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза», «Перовский».

Департамент транспорта заверил, что перечень мест, в которых парковка станет платной, был определен совместно с муниципальными депутатами и транспортными экспертами и согласован с местными жителями.

На северо-востоке столицы платная парковка будет введена на 29 улицах. Стоимость парковки составит 40 руб. за 1 ч.

C полным списком улиц, на которых будет введена платная парковка, можно ознакомиться здесь.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77102

Рубрика: Общество / Москва СВАО Отрадное Марфино автомобилисты платная парковка 

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