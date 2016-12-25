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К 120-летию со дня рождения маршала К.К. Рокоссовского на бульваре, носящем его имя, установили информационную стелу

Автор: Uwis Дата публикации: 25.12.2016 20:54

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Время события: 25.12.2016 14:00
Место события: Москва, ВАО, бульвар Маршала Рокоссовского

К 120-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского на бульваре, носящем его имя, установили информационную стелу, на которой отражены главные заслуги великого полководца.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77105

Рубрика: Общество / Москва памятник ВАО бульвар Маршала Рокоссовского маршал К.К. Рокоссовский информационная стела К 120-летию 

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