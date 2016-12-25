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Говорящая щука на рынке Калининграда

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 25.12.2016 20:54

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Время события: 25.12.2016 06:30
Место события: Калининград

Последнее воскресенье нового года мобильные репортёры провели на уличном рынке в Калининграде. Чего там только нет! Но больше всего привлекли внимание роскошные щуки, которые оказались живыми. И говорящими. Щуки конечно шикарные и только что выловленные из местных озер, но самое главное - это люди, которые их продают. Девушка продавец просто прекрасна! Эх, если бы мне сегодня не лететь в Нижний Новгород - купил бы!

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77106

Рубрика: Звериный репортер /

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