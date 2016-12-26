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Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени Александрова

Автор: denis947 Дата публикации: 25.12.2016 23:34

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Время события: 25.12.2016 23:24
Место события: Москва, ЦАО, Земледельческий переулок

К зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова москвичи несут продолжают нести цветы и поминальные свечи.

25 декабря ранним утром пришло сообщение об авиакатастрофе пассажирского самолета Ту-154.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта в Сочи. Согласно информации Минобороны, на борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля им. А. Александрова и журналисты нескольких федеральных телеканалов, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. В 1,5 км от берега в Сочи найдены фрагменты корпуса лайнера, поиски продолжаются.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77108

Рубрика: Общество / Москва память ансамбль ЦАО крушение самолета авиакатстрофа 

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