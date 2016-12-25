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Зона платных парковок расширится с 26 декабря в Москве

Автор: AlTeg() Дата публикации: 25.12.2016 23:50

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Время события: 25.12.2016 16:30
Место события: Москва, ЮАО, ул. Елецкая

С 26 декабря в Москве расширяется зона платных парковок. Большая их часть появится в спальных районах. В южном округе столицы, платные парковки появятся в районах Братеево, Орехово-Борисово, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Чертаново, Даниловский и Москворечье-Сабурово.

На улице Елецкая платную парковку организовали от пересечения с Ореховым бульваром до пересечения с ул. Ясеневая. Стоимость парковки будет составлять 40 р./час.

По мнению экспертов, на данном участке улицы отменяется плотный автомобильных трафик и загруженность парковочных мест вдоль проезжей части.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77109

Рубрика: Общество / Москва ЮАО парковки Орехово-Борисово ЦОДД платные парковки улица Елецкая 

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