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Новая выделенная полоса появится на улице Подольских Курсантов 26 декабря

Автор: AlTeg() Дата публикации: 26.12.2016 00:25

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Время события: 25.12.2016 15:30
Место события: Москва, ЮАО, ул. Подольских Курсантов

26 декабря начнет действовать новая выделенная полоса для общественного транспорта на ул. Подольских Курсантов. Ее длина составит 3,6 км. Выделенная полоса пролегает из района Бирюлево Западное к станции метро «Пражская».

Новый участок позволит сделать более регулярным движение на 11 маршрутах наземного общественного транспорта. Повысится качество обслуживания более 60 тыс. пассажиров, проезжающих там ежедневно.

Выделенная полоса является 28-ой по счету на дорогах столицы. После ввода в эксплуатацию полосы на ул. Подольских Курсантов в городе будет действовать уже около 250 км выделенок.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77110

Рубрика: Общество / Москва общественный транспорт ЮАО выделенная полоса трафик улица Подольских Курсантов 

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