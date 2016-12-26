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Ёлочный базар в Калининграде

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 26.12.2016 01:28

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Время события: 25.12.2016 09:00
Место события: Калининград, пересечение улицы Шевченко с Ленинским проспектом

Огромный ёлочный базар каждый день работает в Калининграде на пересечении улицы Шевченко с Ленинским проспектом. Здесь я выскажу своё мнение, которое может расходиться с мнением других. Считаю, что срезание деревьев для всего-лишь недельной утехи в канун Нового года - это живодерство! Столько погубленных деревьев. Очень жалко. Я давно пользуюсь искусственным. Чего и вам желаю. А если кому запах еловый нужен, так купите веточек. Несколько сломанных веток не повредят дальнейшему росту дерева.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77113

Рубрика: Прочее / Новый год Калининград ёлки ёлочный базар закадр 

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