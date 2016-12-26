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Радуга в декабре в Калининграде

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 26.12.2016 01:35

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Время события: 25.12.2016 11:00
Место события: Калининград

До обеда в воскресенье 25 декабря над городом Калининград перекинулась радуга. Да-да, самая настоящая радуга и в декабре! Дополнительно скинул вид небосвода и Калининграда с противоположной стороны от радуги по Ленинскому проспекту.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77114

Рубрика: Прочее / Калиниград закадр радуга в декабре 

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