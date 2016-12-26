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«Пожар» в телестудии ГТРК Калиниград 24 декабря 2016 был благополучно потушен, а «пострадавшие» спасены

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 26.12.2016 03:01

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Время события: 25.12.2016 00:00
Место события: Калининград, Клиническая 19

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Во время учебной пожарной тревоги в Государственной теле радио компании Калининград был включен мобильный телефон одного из народных репортёров. Вещание шло в прямой эфире в одной из социальных сетей.

Было организовано реальное задымление помещений и вызов пожарного расчета. Добровольная пожарная дружина во главе с Генеральным директором ГТРК Калининград Николаем Долгачёвым также присоединилась к тушению пожара и «спасению» людей.

Все остались живы. Обошлось без жертв.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77117

Рубрика: Прочее / пожарные МЧС учения эвакуация дым Калининград мобильный репортёр задымление премия добровольцы Николай Долгачёв 

Комментарии (1) 

Viktor Voroshilov

26.12.2016 03:05

Во время учебной пожарной тревоги в Государственной теле радио компании Калининград был включен мобильный телефон одного из народных репортёров. Вещание шло в прямой эфире в одной из социальных сетей.
Было организовано реальное задымление помещений и вызов пожарного расчета. Добровольная пожарная дружина во главе с Генеральным директором ГТРК Калининград Николаем Долгачёвым также присоединилась к тушению пожара и "спасению" людей. Все остались живы. Обошлось без жертв.

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