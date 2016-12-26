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Мобильный репортёр запечатлел «эвакуацию» из ГТРК «Калининград» на видео

Автор: Kalliopa Дата публикации: 26.12.2016 03:11

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Время события: 24.12.2016 16:00
Место события: Калининград, ул. Клиническая, д. 19

"Сработала пожарная сигнализация! Срочно покидаем помещение!" - такие слова услышали мобильные репортёры во время мастер-класса на ГТРК "Калининград".

Дальше - дым, пожарные, заклинившая дверь. В считанные минуты сотрудники МЧС оперативно вывели номинантов Премии "Мобильный репортёр года" на улицу. Но журналистам удалось пробраться внутрь и запечатлеть на видео работу пожарных.

Задымление, к счастью, было условным - как и двое пострадавших в результате учебной пожарной тревоги. А пожарные-добровольцы, которыми оказались сотрудники ГТРК "Калининград", и директор компании Николай Долгачёв рассказали, как прошла ликвидация условного ЧП.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77118

Рубрика: Прочее / пожар возгорание МЧС эвакуация дым Калининград тревога премия учебная тревога стендап закадр учение mreporter мобильный репортёр года ГТРК Калининград 

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