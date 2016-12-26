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Минута молчания в честь памяти о трагических событиях с крушением самолёта Ту-154 в Сочи прошла на Королевском Сердечном банкетном концерте

Автор: Sargo Дата публикации: 26.12.2016 03:25

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Время события: 25.12.2016 21:00
Место события: Москва, САО, Ленинградский проспект, 40

Перед королевским концертом "Щелкунчик" П.И.Чайковского в исполнении гениального пианиста Королевского Маэстро JUNSUKE KITA (Япония/Италия) прошла минута молчания в честь памяти о трагических событиях связанных с крушением самолёта Ту-154 в Сочи, при участием Её Королевское Величество Великой Княгини Бурбон леди Тарии Виттории.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77119

Рубрика: Общество / Москва САО Ленинградский проспект 

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