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Сильно затруднено движение в районе Преображенской площади в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 26.12.2016 09:13

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Время события: 26.12.2016 08:56
Место события: Москва, ВАО, Преображенская площадь

В районе Преображенской площади сильно затруднено движение транспорта.

Часть полос перекрыта уборочной техеикой. Управление движением осуществляют сотрудники ДПС.

Причину затора выяснить не удалось.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77120

Рубрика: Происшествия / пробки ВАО Преображенская площадь сотрудники ДПС стоит транспорт 

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