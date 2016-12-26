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Тема: Крушение Ту-154 над Черным морем все (6)

В Черном море продолжаются поиски погибших в катастрофе Ту-154 (ВИДЕО)

Автор: Helga_Sochi Дата публикации: 26.12.2016 09:32

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Время события: 26.12.2016 09:10
Место события: Краснодарский край, г. Сочи

В Черном море днем и ночью ведутся поиски погибших в катастрофе Ту-154. Видео с мечта ЧП прислал мобильный репортёр.

По словам мобильного репортёра, на кадрах запечатлены поиски жертв авиакатастрофы в Чёрном море. На воде виднеются корабли. в небе - вертолёты.

Трагедия произошла накануне утром. Самолёт Минобороны Ту-154, на борту которого находились военнослужащие, журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова, упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77121

Рубрика: Происшествия / Сочи катастрофа Ту-154 падение самолета поиск погибших 

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