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Тема: Крушение Ту-154 над Черным морем все (6)

Цветы и приспущенные флаги с траурными лентами в память о погибших журналистах у здания ТК «Звезда»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 26.12.2016 09:56

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Время события: 26.12.2016 07:44
Место события: Москва, СВАО, проспект Мира, д. 126

Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ утром 25 декабря разбился в акватории Чёрного моря в районе Сочи. На борту находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты ТК "Звезда", "Первого канала" и "НТВ".

У здания редакции ТК "Звезда" на проспекте Мира лежат цветы и приспущены флаги с траурной лентой. Люди и коллеги подходят к зданию на минуту, чтобы подчить память о погибших.

26 декабря объявлен Днём траура по всем погибшим в авиакатастрофе.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77122

Рубрика: Общество / Москва самолёт СВАО память цветы журналисты Ту-154 авиакатастрофа День траура траурные флаги траурные ленты ТК Звезда 

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