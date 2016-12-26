Репортажи

(все)

В Королёве горит общежитие. Кадры с места ЧП

Автор: Max_019 Дата публикации: 26.12.2016 10:18

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 26.12.2016 09:51
Место события: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 24/2

Утром 26 декабря в Московской области произошёл пожар. Загорелось общежитие в г. Королёв.

Происходит горение кровли в четырехэтажном кирпичном здании по адресу: г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 24/2. Площадь пожара достигла 1,8 тыс. кв. м.

Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек. Есть пострадавший, он госпитализирован. На месте работают более 50 спасателей.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77123

Рубрика: Происшествия / пожар пожарные МЧС Московская область Королёв общежите 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить