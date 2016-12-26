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В России сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе

Автор: Uwis Дата публикации: 26.12.2016 13:22

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Время события: 26.12.2016 11:00
Место события: Москва, ЦАО

В России сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77125

Рубрика: Общество / Москва ЦАО День траура приспущены государственные флаги 

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