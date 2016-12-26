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В России День траура: приспущенные флаги с чёрными лентами

Автор: denis947 Дата публикации: 26.12.2016 13:27

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Время события: 26.12.2016 13:25
Место события: Москва, ЮВАО

Указом президента РФ Владмира Путина 26 декабря 2016 г. объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 в Краснодарском крае.

На госучреждениях и жилых домах приспущены флаги и повязаны траурные ленты.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77126

Рубрика: Общество / Москва Россия память День траура 

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