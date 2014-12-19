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На Щёлковском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП: тяжело пострадал водитель

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
31.12.2016 01:51
  • 662
  • 3

Примерно в 1 час ночи, 31-го декабря 2016 года на Щёлковском шоссе, напротив дома № 28 произошло серьёзное ДТП с участием а/м "ВАЗ 2104". Как рассказали свидетели аварии, "ВАЗ 2104" ехал в попутном с ними направлении в сторону области, при проезде перекрёстка с ул. 3-я Парковая, водитель отечественной легковушки не снижая скорости и не меняя полосу для движения врезался в бетонные блоки, которые разделяли полосы для движения. К слову, на этом участке ведутся дорожные работы в рамках реконструкции Щёлковского шоссе. Бетонные блоки были оборудованы стойкой со знаками. Водитель а/м "ВАЗ 2104" по какой-то причине не заметил ни знаков, ни блоков. Свидетелями столкновения также стали сотрудники ППС, они и вызвали Скорую помощь и ДПС. На место незамедлительно прибыла карета Скорой помощи и несколько экипажей ДПС. Состояние пострадавшего водителя оценивается как тяжёлое. В первые минуты после ДТП, по словам очевидцев, мужчина был без сознания. В месте аварии наблюдается затор в сторону области.

  • 662
  • 3

Комментарии (3)

  • MRSlava
    19.12.2014 08:55
    Исправлено.
  • Artem_077
    31.12.2016 02:26
    В 02:12 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2624690
  • Artem_077
    31.12.2016 11:28
    Исправьте пожалуйста в первом предложении января на декабря. Опечатался.
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