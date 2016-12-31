Воспоминание о детстве. Новогодние открытки 60-х
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 31.12.2016 03:10
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Электронная почта, СМСки, телефон, скайп. А когда вы последний раз отправляли родителям, родственникам, другу, живущему в другом городе, стране простую поздравительную открытку? Кто помнит эти открытки 60-70-х годов? Наивные, простенькие, бумажные. Поздравительные Новогодние открытки из детства. Музыкальное сопровождение "Снежный вальс". Автор и исполнитель неизвестны.
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