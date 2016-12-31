В Хадыженске из-за выбросов в озеро погибли десятки лебедей

Крупный пожар произошел на набережной Севастополя

На Кольцевой линии московского метрополитена курсирует уникальный Новогодний поезд

30 декабря в парке "Сокольники" открывается галерея ледяных скульптур «Полярная звезда»

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 29 декабря 2016 года

В жилой квартире в Асино обрушился потолок: 8 месяцев бездействия привели к закономерному итогу

В Москве станция метро «Фрунзенская» открылась для пассажиров после ремонта

Фура упала в кювет на дороге в Оренбургской области

В мандаринах из Китая нашли живых личинок

В Солнечногорском районе Подмосковья сгорели два частных дома

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Воспоминание о детстве. Новогодние открытки 60-х

Воспоминание о детстве. Новогодние открытки 60-х

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
31.12.2016 03:10
  • 117
  • 4

Электронная почта, СМСки, телефон, скайп. А когда вы последний раз отправляли родителям, родственникам, другу, живущему в другом городе, стране простую поздравительную открытку? Кто помнит эти открытки 60-70-х годов? Наивные, простенькие, бумажные. Поздравительные Новогодние открытки из детства. Музыкальное сопровождение "Снежный вальс". Автор и исполнитель неизвестны.

  • 117
  • 4

Комментарии (4)

  • Artem_077
    31.12.2016 03:30
    Ну сейчас есть посткроссинг. Очень многие отправляют открытки, причём без всякого повода.
  • Стрелец
    31.12.2016 03:35
    Artem_077, новое, хорошо забытое старое. А ты сам когда и кому отправлял открытки без повода?
  • Artem_077
    31.12.2016 12:22
    Это было очень давно. Подумываю о посткроссинге. Пару часов назад у Енджойкина вышел клип тоже с темой старых открыток https://youtu.be/RetH0VzJNKw
  • Стрелец
    31.12.2016 18:01
    Красиво, но повторяется. А у меня открытки из личного архива, которые были посланы мне или мной. И говорили тогда по-русски: "я отправляю открытку (или письмо)". И жили мы тогда в СССР!
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

59 0
03:19 | Гринфельд Павел
В Москву пришёл Новый 2017 год. Праздничный салют прогремел в центре столицы
49 0
31.12.2016 20:49 | alextsaryev99
Видеопоздравление с наступающим Новым Годом от мобильного репортёра
143 0
22.12.2015 18:22 | LaimeLaim
Уличная выставка "Исторические новогодние открытки"
75 0
25.07.2016 18:38 | Uwis
Сегодня вспоминают В.С.Высоцкого

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить