Воспоминание о детстве. Новогодние открытки 60-х

Автор: Стрелец Дата публикации: 31.12.2016 03:10

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Электронная почта, СМСки, телефон, скайп. А когда вы последний раз отправляли родителям, родственникам, другу, живущему в другом городе, стране простую поздравительную открытку? Кто помнит эти открытки 60-70-х годов? Наивные, простенькие, бумажные. Поздравительные Новогодние открытки из детства. Музыкальное сопровождение "Снежный вальс". Автор и исполнитель неизвестны.