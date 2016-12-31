Ураган в городе Анадырь

Автор: Сергей Коваленко Дата публикации: 31.12.2016 17:52

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Ураган в городе Анадырь на Чукотке, последствия плачевны упало три портовых крана. Попадали контейнера, посрывало крыши.