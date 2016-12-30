На северо-востоке Москвы "штурмуют" магазин при хлебокомбинате

275

275 0

С самого утра на северо-востоке Москвы люди приходят в магазин при хлебокомбинате за свежим хлебом и тортами. Уже в 11 часов в очереди стояло порядка 70 человек. Прямо как в советские времена. Возле хлебокомбината на парковке нет мест, внутри магазина не протолкнуться. Работают абсолютно все кассы. С каждым часом очередь становится всё длиннее и длиннее. Все хотят иметь у себя на столе свежую выпечку.