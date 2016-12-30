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На северо-востоке Москвы "штурмуют" магазин при хлебокомбинате

Автор:
Max_019
Дата публикации:
31.12.2016 12:14
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С самого утра на северо-востоке Москвы люди приходят в магазин при хлебокомбинате за свежим хлебом и тортами. Уже в 11 часов в очереди стояло порядка 70 человек. Прямо как в советские времена. Возле хлебокомбината на парковке нет мест, внутри магазина не протолкнуться. Работают абсолютно все кассы. С каждым часом очередь становится всё длиннее и длиннее. Все хотят иметь у себя на столе свежую выпечку.

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