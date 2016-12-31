Серьёзное ДТП с участием маршрутки произошло на востоке столицы: пострадали 4 человека

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Серьёзное ДТП в преддверии нового 2017 года произошло на пересечении ул. 15-я Парковая и ул. Нижняя Первомайская. Столкнулись внедорожник Тойота Ленд Крузер и маршрутка Газель. От сильного удара внедорожника в бок маршрутки, последняя вылетела на тротуар и воткнулась в столб. Маршрутка загорелась. На место чп выезжали все оперативные службы. Были госпитализированы 3 человека, ещё 1 Скорую помощь вызывали на момент данной съёмки. Молодой человек жаловался на боли в плече. Движение в месте аварии сильно затруднено.