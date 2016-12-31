В Хадыженске из-за выбросов в озеро погибли десятки лебедей

Крупный пожар произошел на набережной Севастополя

На Кольцевой линии московского метрополитена курсирует уникальный Новогодний поезд

30 декабря в парке "Сокольники" открывается галерея ледяных скульптур «Полярная звезда»

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 29 декабря 2016 года

В жилой квартире в Асино обрушился потолок: 8 месяцев бездействия привели к закономерному итогу

В Москве станция метро «Фрунзенская» открылась для пассажиров после ремонта

Фура упала в кювет на дороге в Оренбургской области

В мандаринах из Китая нашли живых личинок

В Солнечногорском районе Подмосковья сгорели два частных дома

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Серьёзное ДТП с участием маршрутки произошло на востоке столицы: пострадали 4 человека

Серьёзное ДТП с участием маршрутки произошло на востоке столицы: пострадали 4 человека

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
31.12.2016 13:58
  • 844
  • 2

Серьёзное ДТП в преддверии нового 2017 года произошло на пересечении ул. 15-я Парковая и ул. Нижняя Первомайская. Столкнулись внедорожник Тойота Ленд Крузер и маршрутка Газель. От сильного удара внедорожника в бок маршрутки, последняя вылетела на тротуар и воткнулась в столб. Маршрутка загорелась. На место чп выезжали все оперативные службы. Были госпитализированы 3 человека, ещё 1 Скорую помощь вызывали на момент данной съёмки. Молодой человек жаловался на боли в плече. Движение в месте аварии сильно затруднено.

  • 844
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    31.12.2016 15:08
    В 15:00, 15:03 по М24. Копия эфира записана.
  • tim777
    31.12.2016 17:47
    http://tv.m24.ru/videos/120214
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

59 0
03:19 | Гринфельд Павел
В Москву пришёл Новый 2017 год. Праздничный салют прогремел в центре столицы
43 0
31.12.2016 17:55 | Аноним
ДТП со сбежавшим инициатором аварии
68 0
31.12.2016 03:02 | dekster
Пожар в жилом доме на юге столицы
51 1
26.12.2016 03:11 | Kalliopa
Мобильный репортёр запечатлел «эвакуацию» из ГТРК «Калининград» на видео
662 3
31.12.2016 01:51 | Artem_077
На Щёлковском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП: тяжело пострадал водитель

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить