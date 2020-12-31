Скоростной спуск с ледяной горы устроили московские коммунальщики (ВИДЕО)
- Автор:
- Елизавета Прокудина
- Дата публикации:
- 31.12.2016 18:04
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"Саночников" в оранжевых жилетах заметили в районе Текстильщики
Трое в оранжевых жилетках сели "паровозиком", четвертый, "разгоняющий", разбежался, ловко запрыгнул в сани, и "четвёрка" лихо скатилась вниз. Ещё двое рабочих - предпочли наблюдать действо со стороны.
Немного развлечься молодые люди решили 31 декабря. "Работнички," - пишет мобильный репортёр.
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