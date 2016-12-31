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Предновогодний зимний сад Тихвинского государственного мемориального Дома-музея Н.А.Римского-Корсакова

Автор:
Leobr
Дата публикации:
31.12.2016 18:43
  • 28
  • 0

Такой вот зимний сад Тихвинского Государственного мемориального Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова - примерно таким его видел и маленький Ника. А с крутого берега Тихвинки и катался на санках. Снято 15 декабря - сегодня почти оттепель, но обещают скоро морозы. Скрипичный концерт записан в Концертном зале [url=http://youtu.be/HQhM7jRyWrc]Полковая церковь[/url] С Новым годом всех!

  • 28
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