Предновогодний зимний сад Тихвинского государственного мемориального Дома-музея Н.А.Римского-Корсакова

Автор: Leobr Дата публикации: 31.12.2016 18:43

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Такой вот зимний сад Тихвинского Государственного мемориального Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова - примерно таким его видел и маленький Ника. А с крутого берега Тихвинки и катался на санках. Снято 15 декабря - сегодня почти оттепель, но обещают скоро морозы. Скрипичный концерт записан в Концертном зале [url=http://youtu.be/HQhM7jRyWrc]Полковая церковь[/url] С Новым годом всех!