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Видеопоздравление с наступающим Новым Годом от мобильного репортёра

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
31.12.2016 20:49
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Дорогие коллеги, друзья, поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом! Желаю, чтобы все горести и невзгоды остались в уходящем году, а Новый год принёс только радость и позитив, карьерный рост и приобретения новых высот.Пусть с Вами всегда будет удача и сбудутся все Ваши мечты.С Новым Годом!Фото взяты с портала: https://yandex.ru/images/ Музыкальное сопровождение: ABBA "Happy New Year"

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