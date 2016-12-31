Видеопоздравление с наступающим Новым Годом от мобильного репортёра

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 31.12.2016 20:49

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Дорогие коллеги, друзья, поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом! Желаю, чтобы все горести и невзгоды остались в уходящем году, а Новый год принёс только радость и позитив, карьерный рост и приобретения новых высот.Пусть с Вами всегда будет удача и сбудутся все Ваши мечты.С Новым Годом!Фото взяты с портала: https://yandex.ru/images/ Музыкальное сопровождение: ABBA "Happy New Year"