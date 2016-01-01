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Новогодний концерт и салют в парке Кузьминки

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
03:16
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В новогоднюю ночь в парке "Кузьминки", на главной сцене прошёл Новогодний концерт.На главной сцене парка "Кузьминки" у новогодней ёлки выступала группа "Braska" , исполнители необычного музыкального жанра – прифанкованного поп-рока. Концертные аранжировки группы навеяны творчеством "Red Hot Chili Peppers" и "Jamiroquai". За танцевальный блок Новогодней ночи отвечала кавер-группа "Форс-мажоры": знакомые песни прозвучали в оригинальных аранжировках. На видеоэкране гости парка увидели поздравление Президента РФ В.В. Путина и бой курантов на Спасской башне. В завершении концерта пиротехники запустили красочный салют.

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