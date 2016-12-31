Некоторые итоги киногода в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 05:55

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Закончился киногод, но жизнь продолжается. Вот некоторые фрагменты видео и только по Тихвину. Радостные и тревожные - разные. В 2016 году не было всеобластных мероприятий в городе но и без этого не было скучно. Оперативно выполнена первая очередь аварийного ремонта моста через Вязитский ручей. "Газпром" за год построил в Тихвине долгожданную новую газовую котельную. обновились и теплотрассы к городу, планово ремонтировались внутригородские теплотрассы и автомобильные дороги. Наконец то начался и ремонт дороги до Тихвинского вагоностроительного завода. В городе открыты памятник детям блокадного Ленинграда и второй памятник Н.А.Римскому-Корсакову. Среди 17-ти городов России не случайно оказался и Тихвин - здесь живет и творит композитор Игорь Володин - и у нас тоже презентовал свою новую уникальную книгу известный в джазовых кругах Михаил Браславский. Недавно из Нью-Йорка М.Браславский прислал видеодиск именно тихвинской презентации. В отсутствие за два года повзрослевшей в Тихвине футбольной команды ФК "Тосно" - без пяти минут не участника Премьерлиги - Тихвин потерял и собственную взрослую футбольную команду "Кировец" - обьясняют это финансовыми причинами. Но в этом же году Тихвинский вагоностроительный завод провел два летних и один зимний турнира по минифутболу - что доказывает востребованность футбола в городе, да и области. Вот бы область и помогла довести до кондиции единственный в своем роде тихвинский стадион - кроме Тихвина сюда приезжали болельщики из соседних Пикалева и Бокситогорска. Отметил Тихвин и 75-летие своего освобождения - фактически Тихвинская и Ростовская операции были отвлекающими в деле обороны Москвы. В память этого юбилея в Тихвине провели военно-историческую реконструкцию. Жаль, что многие СМИ это почти не заметили, как и пусть местное событие - 55-летие Тихвинского медицинского колледжа - зато клюнули (ради тиражей?) на сплетню, запущенную кем то по поводу проведенных в колледже пусть и в жесткой форме учений по общей безопасности. Надеюсь, что в наступившем году возродится местное и региональное телевидение, вспомнит о Тихвине и туриндустрия - интересных событий ожидается не меньше прошлого года. Один только Оперный фестиваль и Оперный конкурс чего стоят! Последние кадры сняты в 4 утра 01.01.2017 г. - у ёлки на Фестивальной площадке самые стойкие!