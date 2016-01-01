Ямочный ремонт дороги в снег на западе столицы
- Автор:
- Евгений
- Дата публикации:
- 04.01 23:45
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В шесть часов вечера 4 января в минусовую температуру, после снегопада, ремонтируются у нас дороги, ведь асфальт будет лежать вероятно лучше. Делают углубления при плохом освещении и тут же его заливают жидким асфальтом. Рабочие не хотели объяснить, какая организация за этот аврал отвечает. Ведь меньше пяти раз асфальтировать одно и тоже место не интересно. Так же делали в 2015-2016 годах, традиция продолжилась и в 2017 году. Жилищник "Раменки" сменил руководство, а инициатива осталась.
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