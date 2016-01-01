На юго-востоке Москвы начался снегопад

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 00:28

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В Москве начался снегопад. К утру четверга сугробы вырастут на несколько сантиметров. На Рождество ожидаем температуру до -20.