На юго-востоке Москвы начался снегопад
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 00:28
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- 63
В Москве начался снегопад. К утру четверга сугробы вырастут на несколько сантиметров. На Рождество ожидаем температуру до -20.
- 63
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