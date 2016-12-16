Один человек погиб при пожаре в Москве

В ДТП на Профсоюзной улице в Москве погиб один человек

В Хадыженске из-за выбросов в озеро погибли десятки лебедей

Крупный пожар произошел на набережной Севастополя

На Кольцевой линии московского метрополитена курсирует уникальный Новогодний поезд

30 декабря в парке "Сокольники" открывается галерея ледяных скульптур «Полярная звезда»

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 29 декабря 2016 года

В жилой квартире в Асино обрушился потолок: 8 месяцев бездействия привели к закономерному итогу

В Москве станция метро «Фрунзенская» открылась для пассажиров после ремонта

Фура упала в кювет на дороге в Оренбургской области

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег идёт на юго-западе столицы

Снег идёт на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:26
  • 19
  • 0

Вечером в городе снова пошёл снег и началась метель. Снег засыпает всё вокруг. На улицы города вышла снегоуборочная техника.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
10:11 | Uwis
Выставка «Московская оттепель: 1953-1968» в Музее Москвы
4 0
10:11 | stas 86
Метровые сугробы под Тулой.Русская зима!
23 0
02:06 | AlTeg()
Сильный снегопад прошёл ночью в Москве
20 0
04.01 21:53 | LaimeLaim
Вечерний снегопад на юго-западе столицы
25 3
16.12.2016 11:42 | Tuapsinets
Сильнейший снегопад парализовал движение на перевалах в Краснодарском крае (ВИДЕО)

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить