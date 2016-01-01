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Похолодание в Санкт-Петербурге

Автор:
Игорь Зайцев
Дата публикации:
01:23
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Холодный северовосточный ветер задувает дым с котельной на проезжую часть

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