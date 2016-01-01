"Врата в рай" раскинулись в небе над Казанью
- Автор:
- Марат Мухтаров
- Дата публикации:
- 12:17
-
- 33
Свидетелем необычного природного явления стал мобильный репортёрМобильный репортёр ехал по трассе Казань - Набережные Челны и увидел такое красивое явление.
В небе над солнце будто раскинулись "врата в рай" - светящаяся дуга, немного похожая на радугу.
Оказалось, что необычный феномен, который удалось запечатлеть на фото мобильному репортёру, не что иное, как гало или зимняя радуга. Она получается при преломлении солнечного света в частичках льда, которые падают в атмосферу. А морозы послужили причиной появления гало в небе над Казанью.
- 33
Комментарии (0)