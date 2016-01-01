"Врата в рай" раскинулись в небе над Казанью

Автор: Марат Мухтаров Дата публикации: 12:17

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Свидетелем необычного природного явления стал мобильный репортёр

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176314

Мобильный репортёр ехал по трассе Казань - Набережные Челны и увидел такое красивое явление.В небе над солнце будто раскинулись "врата в рай" - светящаяся дуга, немного похожая на радугу.Оказалось, что необычный феномен, который удалось запечатлеть на фото мобильному репортёру, не что иное, как гало или зимняя радуга. Она получается при преломлении солнечного света в частичках льда, которые падают в атмосферу. А морозы послужили причиной появления гало в небе над Казанью.