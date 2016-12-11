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Главная  /  Репортажи  /  Гаражные боксы загорелись в Харьковском проезде на юге Москвы

Гаражные боксы загорелись в Харьковском проезде на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
12:01
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На юге Москвы произошёл пожар. В Харьковском проезде загорелись гаражи. К прибытию первого пожарного расчёта, происходило открытое горение и вырывался густой чёрным дым из двух боксов. Пожарные оперативно срезали двери боксов и приступили к локализации огня. На место прибыло 4 пожарных расчёта. В течение кратчайшего времени, пожар удалось локализовать и вскоре ликвидировать. Площадь составила около 30 кв. метров. Пострадавших нет. Причины пожара установит пожарная лаборатория.

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