Гаражные боксы загорелись в Харьковском проезде на юге Москвы

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На юге Москвы произошёл пожар. В Харьковском проезде загорелись гаражи. К прибытию первого пожарного расчёта, происходило открытое горение и вырывался густой чёрным дым из двух боксов. Пожарные оперативно срезали двери боксов и приступили к локализации огня. На место прибыло 4 пожарных расчёта. В течение кратчайшего времени, пожар удалось локализовать и вскоре ликвидировать. Площадь составила около 30 кв. метров. Пострадавших нет. Причины пожара установит пожарная лаборатория.