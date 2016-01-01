Редкое природное явление появилось в небе над Москвой

Автор: csc81 Дата публикации: 12:10

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Жители столицы могли наблюдать необычную радугу вокруг солнца. Феномен запечатлел на видео мобильный репортёр

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176324

По словам автора видео, "солнечный глаз" можно было увидеть в районе станции метро "Выхино".В небе появилось довольно редкое для этих мест свечение - похожее на северное сияние или радугу, только вокруг солнца.На самом деле мобильный репортёр стал свидетелем так называемого гало. Оно возникает из-за преломления солнечного света в частичках льда, которые падают в атмосферу. А такое красивое оптическое явление в небе над столицей вызвали сильные морозы, которые недавно пришли в столичный регион.