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Главная  /  Репортажи  /  Редкое природное явление появилось в небе над Москвой

Редкое природное явление появилось в небе над Москвой

Автор:
csc81
Дата публикации:
12:10
  • 29
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Жители столицы могли наблюдать необычную радугу вокруг солнца. Феномен запечатлел на видео мобильный репортёр

По словам автора видео, "солнечный глаз" можно было увидеть в районе станции метро "Выхино".

В небе появилось довольно редкое для этих мест свечение - похожее на северное сияние или радугу, только вокруг солнца.

На самом деле мобильный репортёр стал свидетелем так называемого гало. Оно возникает из-за преломления солнечного света в частичках льда, которые падают в атмосферу. А такое красивое оптическое явление в небе над столицей вызвали сильные морозы, которые недавно пришли в столичный регион.

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