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Главная  /  Репортажи  /  "Мороз и солнце": в Москве -27 градусов, солнечно

"Мороз и солнце": в Москве -27 градусов, солнечно

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:39
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Чистое небо, солнечно и мороз до -27 градусов в столичном регионе.

  • 16
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