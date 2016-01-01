Второй зимний велопарад прошел в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 12:34

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Несмотря на предупреждения синоптиков и разумные предложения о переносе спортивного мероприятия, в центре Москвы 8 января состоялся 2-ой зимний велопарад.