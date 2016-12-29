В Ярославле из-за мороза треснул асфальт
- Автор:
- Максим Серяков
- Дата публикации:
- 12:40
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- 18
Из-за аномальных морозов лопнул асфальт. Трещина уходит под здание
- 18
Аномальные морозы в России. Ждем репортажи
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