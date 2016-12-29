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Главная  /  Репортажи  /  В Ярославле из-за мороза треснул асфальт

В Ярославле из-за мороза треснул асфальт

Автор:
Максим Серяков
Дата публикации:
12:40
  • 18
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Из-за аномальных морозов лопнул асфальт. Трещина уходит под здание

  • 18
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