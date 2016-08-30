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Главная  /  Репортажи  /  Второй зимний велопарад прошел в центре Москвы

Второй зимний велопарад прошел в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
12:47
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Несмотря на предупреждения синоптиков и разумные предложения о переносе спортивного мероприятия, 8 января в центре Москвы состоялся 2-ой зимний велопарад. Организаторы вопреки здравому смыслу и адекватным мнениям участников предыдущих велопарадов не стали передвигать мероприятие, сославшись на достигнутые ранее договоренности и невозможностью их корректировки с учетом установившихся погодных условий.Несмотря на это накануне Департамент транспорта предлагал организаторам Московского парада перенести мероприятие из-за морозов, а ещё ранее в пресс-службе департамента сообщили, что ведомство не рекомендует принимать участие в зимнем велопараде детям, пожилым и людям, которые почувствовали недомогание накануне.Тем не менее велопарад по решению организаторов состоялся и по счастливой случайности он не был столь массовым как изначально планировалось. В велопараде приняли участие две-три сотни человек, которые проехали по аналогичному маршруту прошлогоднего велопарада.На время прохождения колонны сотрудниками ГИБДД перекрывались дороги, а участников морозного велозаезда сопровождали медики ЦЭМП. К столь суровым заездам оказались готовы далеко не все – были замечены велосипедисты у которых произошли поломки и которые был вынуждены идти пешком у края проезжей части.

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