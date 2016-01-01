Огромная сосулька свисает с крыши в Димитровграде

Автор: Аноним Дата публикации: 13:19

17

17 0

"Страшно красиво"

17

17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176336

"Огромная сосулька растёт на крыше жилого дома вот уже второй день," - сообщает мобильный репортёр. При этом, по словам автора фото, крыша здания - течёт. Жители уже подали заявку в ЖКХ. Реакции от коммунальных служб пока, как пишет мобильный репортёр, ноль. Но люди сохраняют оптимизм. И в страшной красоте видят красивую "рождественскую гирлянду" - изо льда. А на окнах балкона замечают красивые узоры.