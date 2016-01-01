Огромная сосулька свисает с крыши в Димитровграде
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 13:19
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"Страшно красиво""Огромная сосулька растёт на крыше жилого дома вот уже второй день," - сообщает мобильный репортёр. При этом, по словам автора фото, крыша здания - течёт. Жители уже подали заявку в ЖКХ. Реакции от коммунальных служб пока, как пишет мобильный репортёр, ноль. Но люди сохраняют оптимизм. И в страшной красоте видят красивую "рождественскую гирлянду" - изо льда. А на окнах балкона замечают красивые узоры.
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