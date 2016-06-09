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Главная  /  Репортажи  /  Серьёзный пожар в автосервисе произошёл на юго-западе Москвы

Серьёзный пожар в автосервисе произошёл на юго-западе Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
13:03
  • 69
  • 1

На юго-западе Москвы произошёл серьёзный пожар. На улице Кржижановского, дом № 29 загорелся ангар. К прибытию первых пожарных расчётов из ангара вырывался густой чёрный дым. На место прибыло около двух десятков пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составляет 750 кв. метров. В настоящее время пожар локализован. Принимаются меры к полной ликвидации пожара.

  • 69
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    14:35
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:30 mskagency.ru/materials/2625298 08.01.17
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