Серьёзный пожар в автосервисе произошёл на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы произошёл серьёзный пожар. На улице Кржижановского, дом № 29 загорелся ангар. К прибытию первых пожарных расчётов из ангара вырывался густой чёрный дым. На место прибыло около двух десятков пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составляет 750 кв. метров. В настоящее время пожар локализован. Принимаются меры к полной ликвидации пожара.