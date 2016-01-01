Второй зимний велопарад сотоялся в столице
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 13:35
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В Москве, несмотря на морозную погоду и предупреждения синоптиков, а также департамента транспорта прошел велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. В пробеге приняли участие около 200 человек. К счастью из-за сильного мороза велопарад был не таким массовым как в прошлом году.Сопровождали колонну велосипедистов машины ГИБДД и ЦЭМП.
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