Морозы не покидают столичный регион

Автор: tim777 Дата публикации: 14:18

19

19 0

Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в воскресенье, 8 января. Местами возможен небольшой снег, на дорогах – гололедица, сообщает Гидрометцентр России.Температура воздуха днем в столице составит -23... -25 градусов. Ветер будет дуть восточной четверти, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.Синоптики также прогнозируют резкое потепление на следующей неделе. Ко вторнику может потеплеть на 20 градусов.Накануне из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности. Такой уровень означает, что есть вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.