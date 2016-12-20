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Морозы не покидают столичный регион

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:18
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Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в воскресенье, 8 января. Местами возможен небольшой снег, на дорогах – гололедица, сообщает Гидрометцентр России.Температура воздуха днем в столице составит -23... -25 градусов. Ветер будет дуть восточной четверти, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.Синоптики также прогнозируют резкое потепление на следующей неделе. Ко вторнику может потеплеть на 20 градусов.Накануне из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности. Такой уровень означает, что есть вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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