Морозы не покидают столичный регион
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 14:18
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Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в воскресенье, 8 января. Местами возможен небольшой снег, на дорогах – гололедица, сообщает Гидрометцентр России.Температура воздуха днем в столице составит -23... -25 градусов. Ветер будет дуть восточной четверти, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.Синоптики также прогнозируют резкое потепление на следующей неделе. Ко вторнику может потеплеть на 20 градусов.Накануне из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности. Такой уровень означает, что есть вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.
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