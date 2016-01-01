В Нижнем Новгороде бушуют лютые морозы

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 14:33

24

24 0

Сегодня 8 января и вот уже второй день как в Нижнем Новгороде бушуют лютые морозы.

24

24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176343

Многие горожане еще сидят дома, пытаясь насладиться последними днями новогодних каникул, пережидая лютый холод. А некоторые пытаются завести свои автомобильчики. Не у всех это получается. Поэтому просят помощи. Во многих дворах между домами не хватает места разъехаться, что вызывает определенные сложности и эмоции у непонимающих ситуацию автовладельцев. Но ничего не поделаешь. Мороз есть мороз, и нужно с пониманием относиться к нуждающимся в помощи людям. Дать задний ход - правильное решение в данной ситуации!