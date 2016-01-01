В Нижнем Новгороде бушуют лютые морозы
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 14:33
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- 24
Сегодня 8 января и вот уже второй день как в Нижнем Новгороде бушуют лютые морозы.Многие горожане еще сидят дома, пытаясь насладиться последними днями новогодних каникул, пережидая лютый холод. А некоторые пытаются завести свои автомобильчики. Не у всех это получается. Поэтому просят помощи. Во многих дворах между домами не хватает места разъехаться, что вызывает определенные сложности и эмоции у непонимающих ситуацию автовладельцев. Но ничего не поделаешь. Мороз есть мороз, и нужно с пониманием относиться к нуждающимся в помощи людям. Дать задний ход - правильное решение в данной ситуации!
- 24
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